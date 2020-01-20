Юрий Чайка покинул пост генерального прокурора России
Юрий Чайка покинул пост генерального прокурора России. Как пишет РИА Новости, Совет Федерации освободил Юрия Чайку от занимаемой должности 22 января. Генпрокурором страны он был с 23 июня 2006 года.
Теперь Юрий Чайка станет полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
20 января президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру заместителя главы Следственного комитета Игоря Краснова на должность генерального прокурора страны.
21 января стали известны заместители нового председателя правительства Михаила Мишустина, а также обновленный состав кабинета министров.