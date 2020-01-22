Эксперт: Отсутствие снега — благоприятный фактор для животных

12:12, 22 января 2020, ПАИ

«Отсутствие снежного покрова и то, что почва не замерзла — это благоприятный фактор для животных, которые в таких условиях имеют постоянный доступ к кормовой базе», — сообщила первый заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Татьяна Козина на пресс-конференции 22 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Татьяны Козиной, в настоящее время наблюдается снижение «охотничьего пресса», в том числе, со стороны браконьеров. «Им трудно отслеживать животных — следов на снегу нет», — пояснил она. Кроме этого, специалист заверила, что медведи в псковских лесах в спячке, их выходов из берлог не зафиксировано.

Однако, пояснила Татьяна Козина, нынешняя погода способствует активному развитию болезней, в том числе и бешенства. «Если животное заболело, то при такой погоде оно проживет дольше, и заразит больше окружающих животных», — добавила она.

Теплая погода этой зимой, отметила Татьяна Козина, негативно сказывается и на заготовке древесины. «Есть участки, где заготовка возможна только зимой. Сейчас их нет возможности разрабатывать — они труднодоступны. Арендаторы таких участков теряют доходы», — пояснила она.

Говоря о недропользовании в текущий период, Татьяна Козина обратила внимание на то, что в таких условиях легче осуществлять выемку песчано-гравийной смеси. «А для торфяных месторождений — это отрицательная погода, которая приводит к повышенной влажности, что в свою очередь затрудняет работу», — добавила эксперт.

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области Александр Нестерук отмечал, что в 2020 году из-за теплой зимы прогнозируется увеличение численности клещей.

Доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники и экологии растений Анатолий Истомин подтвердил, что теплые зимы способствуют повышению количества клещей, причем именно тех, которые переносят клещевой энцефалит.