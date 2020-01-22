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Общество

Очередной температурный рекорд был поставлен в Пскове 21 января

В Пскове 21 января был поставлен очередной температурный рекорд. Об этом заявила начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова на пресс-конференции 22 января, посвященной изменениям в климате и их влиянию на Псковскую область, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Тала Нещадимова отметила, что 21 января температура воздуха в городе составляла +7,3 градуса. В 1993 году в этот период было +5 градусов.

Доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники и экологии растений ПсковГУ Анатолий Истомин отметил, что сейчас происходит размывание теплого сезона, что приводит к отсутствию «нормального» лета и зимы.

Ранее температурный рекорд был побит в Пскове 19 января 2020 года. А 18 ноября прошлого года погода побила в Великих Луках рекорд 1911 года. В этот день воздух прогрелся до +10,4 градусов.

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