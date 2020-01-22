«Розовый» февраль предсказывают Европейской части России

15:37, 22 января 2020, ПАИ

«Розовый» февраль ожидается в Европейской части России. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Copernicus Climate Change Service, средние температуры в Европе до 2 февраля прогнозируются выше нормы на 4 - 6°C, а к 9 февраля отклонение снизится, оно будет составлять в основном 2 - 3°C.

С середины следующего месяца снова начнет теплеть, и эта тенденция сохранится до 23 февраля. Метеорологи отмечают, что самыми теплыми днями будут 10-16 февраля, после чего погодная аномалия пойдет на спад. В последнюю неделю календарной зимы отклонение от нормы не будет превышать полтора градуса, на Европейской части России - 0,5-1°C.

В результате теплой зимы впервые с 1944 года не покрылось льдом Псковско-Чудское озеро, также в Псковской области зимой зацвели цветы.