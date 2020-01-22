Кандидаты от «Единой России» на пост главы Печорского района встретились с жителями Новоизборской волости

17:01, 22 января 2020, ПАИ

Участники предварительного голосования по определению кандидата на пост главы Печорского района от партии «Единая Россия» встретились с жителями Новоизборской волости 22 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

На встречу приехали только два участника предварительного голосования - директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик и исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Юлия Бабушкина. Еще один кандидат — самозанятый Владислав Марков, не смог присутствовать на мероприятии.

Перед началом встречи оба участника рассказали о себе. В своем выступлении Сергей Тарасик обозначил основные проблемы, которые он видит в районе и волости — это отсутствие врача, разбитые дороги, необходимость ремонта моста, низкое качество воды в Новом Изборске, отсутствие рабочих мест и, в связи с этим, отток молодежи из района.

Вопросы, которые задали участникам, касались, помимо прочего, и качества воды в Новом Изборске. Так, от одного из жителей поступило предложение в здании старой котельной установить водоочистное оборудование. Сергей Тарасик пообещал взять этот вопрос на контроль.

Также жители обращали внимание на то, что в Новоизборской волости отсутствует врач общей практики, а фельдшера постоянно нет на рабочем месте. Участники встречи выяснили, что в Печорах также не хватает медицинских специалистов, и многим приходится ездить в Псковскую областную больницу, где принимают исключительно по направлениям. Если нет направления, которое, как пояснили местные жители, печорские врачи дают неохотно, прием в областной больнице ведется на платной основе.

Кроме этого, жители волости интересовались созданием новых рабочих мест и предложили создать в районе свое «мини-Моглино», чтобы удержать молодежь. По их словам, молодое поколение работать хочет, но ей работать негде.

«Чем больше вопросов у вас, тем больше у меня энергии», — добавил по итогам встречи с жителями Новоизборской волости Сергей Тарасик.

20 января глава Лавровской волости Печорского района Кирилл Кононов отказался от участия в выборах на пост главы и отклонил свою заявку на участие в предвыборном голосовании.

До 13 февраля проходит выдвижение кандидатов, а досрочные выборы главы Печорского района состоятся 5 апреля. Пост главы муниципалитета стал вакантным после того, как его покинул Дмитрий Сопотов.