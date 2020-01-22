0
18:13
Новости архитектурной среды: Памяти объекта культурного наследия
18:08
Губернатор Михаил Ведерников обсудил с новым руководителем «Газпром межрегионгаз Псков» Олегом Басниковым актуальные вопросы взаимодействия
17:01
Кандидаты от «Единой России» на пост главы Печорского района встретились с жителями Новоизборской волости
15:56
В Пскове готовы проработать вопрос запрета на продажу снюсов
15:37
«Розовый» февраль предсказывают Европейской части России
13:59
Александр Голышев: Премия «Народное признание» даёт возможность сказать простым людям спасибо
12:27
Снижение запасов снетка ожидается в Псковско-Чудском озере в 2020 году
Еще новости
Общество

Губернатор Михаил Ведерников обсудил с новым руководителем «Газпром межрегионгаз Псков» Олегом Басниковым актуальные вопросы взаимодействия

На фото Михаил Ведерников и Олег Басников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с новым генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олегом Басниковым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«Очень надеюсь, что, выполняя поручения и задачи руководства «Газпрома» и «Газпром межрегионгаза», вы также будете учитывать интересы, возможности и особенности Псковской области. У нас хорошие отношения складываются с «Газпромом», несмотря на то что в предыдущий период были накоплены значительные долговые обязательства», — сказал Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что в июне 2019 года совместно с руководством «Газпрома» удалось пересмотреть план реструктуризации задолженности предприятий ЖКХ за потребленный природный газ. Михаил Ведерников подчеркнул, что в прошедшем году регион выполнил все взятые на себя обязательства и в настоящее время график выплат перевыполняется.

К тому же с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером достигнута договоренность, что с 2020 года  программа газификации Псковской области будет пересмотрена.

Олег Басников подтвердил готовность к открытому и конструктивному взаимодействию с администрацией области. В качестве приоритетных направлений своей работы он назвал осуществление в полном объеме мероприятий по газификации Псковской области, организацию бесперебойной, безаварийной поставки газа в регион, обеспечение своевременной оплаты текущих платежей, а также модернизацию объектов теплосетевой инфраструктуры. «Буду стараться внести свой вклад в развитие Псковской области, в своей работе постараюсь обязательно учитывать социальный аспект», — сказал Олег Басников.

Михаил Ведерников сообщил, что регион газифицирован на 53%. Он также обратил внимание, что на газификацию субъекта планируется направлять не только средства региона. Кроме того, по вопросам дополнительной поддержки работа будет вестись и с федеральным центром.

«Если сможем динамично газифицировать регион, то это серьезно улучшит качество жизни населения, будет способствовать развитию основных направлений экономики, решению ключевых социальных задач», — подытожил Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Губернатор Михаил Ведерников обсудил с новым руководителем «Газпром межрегионгаз Псков» Олегом Басниковым актуальные вопросы взаимодействия
22 января 2020
Губернатор Михаил Ведерников обсудил с новым руководителем «Газпром межрегионгаз Псков» Олегом Басниковым актуальные вопросы взаимодействия
Кандидаты от «Единой России» на пост главы Печорского района встретились с жителями Новоизборской волости
22 января 2020
Кандидаты от «Единой России» на пост главы Печорского района встретились с жителями Новоизборской волости
В Пскове готовы проработать вопрос запрета на продажу снюсов
22 января 2020
В Пскове готовы проработать вопрос запрета на продажу снюсов
«Розовый» февраль предсказывают Европейской части России
22 января 2020
«Розовый» февраль предсказывают Европейской части России
Александр Голышев: Премия «Народное признание» даёт возможность сказать простым людям спасибо
22 января 2020
Александр Голышев: Премия «Народное признание» даёт возможность сказать простым людям спасибо
Снижение запасов снетка ожидается в Псковско-Чудском озере в 2020 году
22 января 2020
Снижение запасов снетка ожидается в Псковско-Чудском озере в 2020 году
Эксперт: Отсутствие снега — благоприятный фактор для животных
22 января 2020
Эксперт: Отсутствие снега — благоприятный фактор для животных
Вручение новых автомобилей инспекторам ГИБДД Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22 января 2020
Вручение новых автомобилей инспекторам ГИБДД Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...