0
21:13
Резидент ОЭЗ «Моглино» поучаствовал в выставке в Японии
19:51
Рекордное число муниципалитетов Псковской области присоединится к акции «Хлеб той зимы»
18:13
Новости архитектурной среды: Памяти объекта культурного наследия
18:08
Губернатор Михаил Ведерников обсудил с новым руководителем «Газпром межрегионгаз Псков» Олегом Басниковым актуальные вопросы взаимодействия
17:01
Кандидаты от «Единой России» на пост главы Печорского района встретились с жителями Новоизборской волости
15:56
В Пскове готовы проработать вопрос запрета на продажу снюсов
15:37
«Розовый» февраль предсказывают Европейской части России
Еще новости
Общество

Резидент ОЭЗ «Моглино» поучаствовал в выставке в Японии

В Японии (Токио) состоялась 31-я международная ювелирная выставка International Jewellery Tokyo 2020. В ней принял участие резидент псковской особой экономической зоны «Моглино» ООО «Синтез Технолоджи». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.

На выставке компания презентовала свою передовую продукцию - коллекцию ювелирных изделий с цветными лабораторными бриллиантами фантазийных цветов, изготовленных по HPHT технологии. Коллекция была представлена алмазами собственного производства весом до 3 карат желтого, голубого, синего, зеленого, и редчайшего красного цвета. При этом каждое из произведений ювелирного искусства из коллекции ООО «Синтез Технолоджи» было названо в честь русского балета Дягилева и других классических балетов, созданных в этот период.

По данным регионального комитета, ООО «Синтез Технолоджи» создает по уникальной технологии полностью идентичные натуральным алмазы, что позволяет компании быть одной из лидирующих организаций в мире, создавая алмазы ярких и насыщенных цветов.

Международная ювелирная выставка International Jewellery Tokyo 2020 – одна из самых важных мировых выставок ювелирной отрасли, которая выступает коммуникационной платформой для всех участников ювелирной индустрии.

4 декабря 2019 года ООО «Синтез Технолоджи» заключило соглашение, согласно которому будет реализовывать проект по производству синтетических алмазов на территории ОЭЗ «Моглино» в Псковской области. Планируемый объем инвестиций по данному проекту составляет более 600 млн рублей, ожидается создание 28 рабочих мест.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Резидент ОЭЗ «Моглино» поучаствовал в выставке в Японии
22 января 2020
Резидент ОЭЗ «Моглино» поучаствовал в выставке в Японии
Рекордное число муниципалитетов Псковской области присоединится к акции «Хлеб той зимы»
22 января 2020
Рекордное число муниципалитетов Псковской области присоединится к акции «Хлеб той зимы»
Губернатор Михаил Ведерников обсудил с новым руководителем «Газпром межрегионгаз Псков» Олегом Басниковым актуальные вопросы взаимодействия
22 января 2020
Губернатор Михаил Ведерников обсудил с новым руководителем «Газпром межрегионгаз Псков» Олегом Басниковым актуальные вопросы взаимодействия
Кандидаты от «Единой России» на пост главы Печорского района встретились с жителями Новоизборской волости
22 января 2020
Кандидаты от «Единой России» на пост главы Печорского района встретились с жителями Новоизборской волости
В Пскове готовы проработать вопрос запрета на продажу снюсов
22 января 2020
В Пскове готовы проработать вопрос запрета на продажу снюсов
«Розовый» февраль предсказывают Европейской части России
22 января 2020
«Розовый» февраль предсказывают Европейской части России
Александр Голышев: Премия «Народное признание» даёт возможность сказать простым людям спасибо
22 января 2020
Александр Голышев: Премия «Народное признание» даёт возможность сказать простым людям спасибо
Снижение запасов снетка ожидается в Псковско-Чудском озере в 2020 году
22 января 2020
Снижение запасов снетка ожидается в Псковско-Чудском озере в 2020 году

Идет загрузка...