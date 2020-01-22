Резидент ОЭЗ «Моглино» поучаствовал в выставке в Японии

21:13, 22 января 2020, ПАИ

В Японии (Токио) состоялась 31-я международная ювелирная выставка International Jewellery Tokyo 2020. В ней принял участие резидент псковской особой экономической зоны «Моглино» ООО «Синтез Технолоджи». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.

На выставке компания презентовала свою передовую продукцию - коллекцию ювелирных изделий с цветными лабораторными бриллиантами фантазийных цветов, изготовленных по HPHT технологии. Коллекция была представлена алмазами собственного производства весом до 3 карат желтого, голубого, синего, зеленого, и редчайшего красного цвета. При этом каждое из произведений ювелирного искусства из коллекции ООО «Синтез Технолоджи» было названо в честь русского балета Дягилева и других классических балетов, созданных в этот период.

По данным регионального комитета, ООО «Синтез Технолоджи» создает по уникальной технологии полностью идентичные натуральным алмазы, что позволяет компании быть одной из лидирующих организаций в мире, создавая алмазы ярких и насыщенных цветов.

Международная ювелирная выставка International Jewellery Tokyo 2020 – одна из самых важных мировых выставок ювелирной отрасли, которая выступает коммуникационной платформой для всех участников ювелирной индустрии.

4 декабря 2019 года ООО «Синтез Технолоджи» заключило соглашение, согласно которому будет реализовывать проект по производству синтетических алмазов на территории ОЭЗ «Моглино» в Псковской области. Планируемый объем инвестиций по данному проекту составляет более 600 млн рублей, ожидается создание 28 рабочих мест.