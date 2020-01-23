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Общество

Понятие МРОТ могут убрать из гражданского кодекса РФ

В России из гражданского кодекса предлагают убрать определение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Его планируется заменить конкретными цифрами выплат, пишет газета «Известия».

Разработкой соответствующего законопроекта занимается министерство юстиции РФ. Уже в декабре ведомство должно будет представить проект в правительстве. Предполагается, что к марту 2021 года законопроект поступит на рассмотрение в Госдуму.

По мнению специалистов из Минюста, в последние годы понятию МРОТ был придан «более широкий смысл», в связи с чем нужны уточнения для избежания двоякого толкования. При этом эксперты отметили, что понятие МРОТ использовалось в различных отраслях законодательства, а значит планируемые поправки затронут и другие документы, например, устав железнодорожного транспорта и Воздушный кодекс России.

Ранее президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции размер минимальной зарплаты, которая не сможет быть меньше среднего прожиточного уровня по стране.

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