Оксана Федорова предстала в образе царицы

12:12, 23 января 2020, ПАИ

Победительница конкурса Мисс Вселенная – 2002, телеведущая и певица Оксана Федорова предстала в образе царицы. Снимки для проекта «Русская женщина – преображение нации» уроженка Пскова выложила в своем Instagram.

«Масса эмоций, удовольствие от работы с профессионалами своего дела, и, конечно, возможность почувствовать себя настоящей царицей! На мне – потрясающий современный русский костюм XXI века, который специально для меня создала модельер Валентина Аверьянова», — рассказала она.

Оксана Федорова отметила, что цель проекта – показать преображение русской женщины через ее красоту, добродетели и благородство служения, через современное прочтение русского традиционного костюма.

«Даже современные образы могут быть прекрасны в русских нарядах, без навязанных и искаженных «модных» стандартов», — добавила она.

20 января Оксана Федорова выпустила клип на свою испанскую песню «Quisaz».