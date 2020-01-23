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Общество

Оксана Федорова предстала в образе царицы

Instagram Оксаны Федоровой. Фото мастерской парадного портрета Павла Ваана и Леонида Семенюка

Победительница конкурса Мисс Вселенная – 2002, телеведущая и певица Оксана Федорова предстала в образе царицы. Снимки для проекта «Русская женщина – преображение нации» уроженка Пскова выложила в своем Instagram.

Instagram Оксаны Федоровой. Фото мастерской парадного портрета Павла Ваана и Леонида Семенюка

«Масса эмоций, удовольствие от работы с профессионалами своего дела, и, конечно, возможность почувствовать себя настоящей царицей! На мне – потрясающий современный русский костюм XXI века, который специально для меня создала модельер Валентина Аверьянова», — рассказала она.

Instagram Оксаны Федоровой. Фото мастерской парадного портрета Павла Ваана и Леонида Семенюка

Оксана Федорова отметила, что цель проекта – показать преображение русской женщины через ее красоту, добродетели и благородство служения, через современное прочтение русского традиционного костюма.

Instagram Оксаны Федоровой

«Даже современные образы могут быть прекрасны в русских нарядах, без навязанных и искаженных «модных» стандартов», — добавила она.

20 января Оксана Федорова выпустила клип на свою испанскую песню «Quisaz».

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