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Общество

571 упаковку снюсов изъяли в Псковской области

В Псковской области из незаконного оборота изъяли 571 упаковку никотиносодержащих смесей (снюс).  Также были выявлены 11 торговых точек, что сносы продавались без соответствующей документации. Такие данные озвучил прокурор Псковской области Сергей Белов на коллегии регионального Управления МВД РФ 23 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Ситуация со снюсами сложная – на федеральном уровне не установлен запрет», - подчеркнул Сергей Белов. При этом он напомнил, что в ближайшее время законопроект о запрете снюсов на регионом уровне рассмотрит Псковское областное Собрание.

«Но мы не должны ждать», - заявил прокурор и сообщил, что в регионе будет продолжена практика проведения рейдов по выявлению фактов продажи снбсов.

Сергей Белов обратил внимание на то, что в России уже зафиксирован первый случай смерти подростка из-за употребления снюсов.  

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