Первый случай смерти от употребления снюсов зафиксирован в России

14:26, 17 января 2020, ПАИ

В стране зафиксирована первая смерть из-за употребления некурительных никотиносодержащих смесей. Об этом заявил главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, передает РИА Новости.

«В некоторых регионах волевым путем запретили продажу подобных веществ, и это очень здорово», - добавил нарколог, отметив, что никотиносодержащие конфеты вызывают у подростков психозы.

Ранее журналисты Псковского агентства информации проводили опрос среди жителей Пскова, который показал, что треть псковичей не слышали о таком слове как «снюс».

Итоги работы антинаркотической комиссии в 2019 год подвели в администрации города Пскова. Выяснилось, что из 853 учащихся тесты прошли 814. Из этого числа 1 тест показал положительный результат, а 27 оказались сомнительными.

В конце декабря 2019 года региональные подразделения Роспотребнадзора получили приказ проверить торговые точки и остановить продажи снюсов. По итогам проведенных проверок в России были выписаны штрафы на 3,2 млн рублей. В связи с этим в Псковской области разработали законопроект об ограничении продажи никотиносодержащих смесей.