Начальник псковского УМВД: У нас беда с киберпреступностью

14:57, 23 января 2020, ПАИ

«С киберпреступностью у нас, говоря по-русски, беда», - констатировал начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников на пресс-конференции 23 января. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник управления также отметил, что кибердружина из числа студентов ПсковГУ, речь о ней шла в октябре 2019 года, создана, но работать пока не начала. «Сейчас проходит этап согласования по передаче персональных данных», - пояснил он.

Алексей Овсянников сообщил, что в регионе зарегистрировано около 400 краж, совершенных с применением информационных технологий, и 327 телефонных мошенничеств.

По его словам, с провайдерами и банками заключены соглашения с тем, чтобы они могли помочь в раскрытии подобных преступлений. Также созданы специализированные подразделения для борьбы с дистанционными преступниками.