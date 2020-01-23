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Общество

Руководитель псковской соцзащиты: Материнский капитал на первого ребёнка - очень востребованная мера поддержки

«Материнский капитал на первого ребёнка - очень востребованная мера поддержки для жителей Псковской области», - уверена руководитель комитета социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева. Об этом она заявила во время ПАИ-live 23 января.

«Мы сами думали над этим: как поддержать первородящих женщин, тем более сейчас детей рожает малочисленное поколение 1990-х годов», - добавила специалист.

Она напомнила, что в обращении к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил выдавать маткапитал при рождении первого ребенка в размере 466 тысяч 617 рублей и дополнительно к ним 150 тысяч рублей на второго. При рождении третьего ребенка государство будет погашать 450 тысяч рублей ипотеки.

Ольга Евстигнеева также анонсировала изменения в оформлении социального контракта. Так, по ее словам, до 2019 года средства по соцконтракту на обучение или ведение личного подсобного хозяйства, а с 2020 года деньги разрешат направлять на открытие собственного дела или на профессиональную подготовку. Порядка 20 человек получат выплаты в размере 30 тысяч рублей.

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