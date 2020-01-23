Более 26 тысяч семей получают социальные выплаты в Псковской области

16:55, 23 января 2020, ПАИ

26 тысяч 256 семей, проживающие в Псковской области, получают социальные выплаты. Об этом сообщила председатель областного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева в ходе прямого эфира ПАИ-live 23 января.

Она напомнила, что национальный проект «Демография» реализуется в регионе с 2018 года. «Там хорошие меры поддержки семей, которые дают результаты. У нас задача увеличить рождаемость, поставленная президентом. Все меры направлены на это», — отметила Ольга Евстигнеева.

Спикер пояснила, что с 2018 года семьям, у которых родился первый ребенок, выплачивается по 10 тысяч 635 рублей. Эта выплата с 2020 года составит 11 тысяч 57 рублей.

«Мы с 2018 года сохраняем меры поддержки, которые есть, и вводим новые», — продолжила Ольга Евстигнеева. Семьи с детьми от 3 до 7 лет будут получать более 5 тысяч рублей, если их минимальный размер оплаты труда не достигает величины прожиточного минимума. Планируется, отметила Ольга Евстигнеева, что эту выплату можно будет оформить через портал госуслуг. «Выплата будет с 1 января 2020 года, мы надеемся, что с марта-апрель начнем ее выдавать», — уточнила она.

Финансирование выплаты будет федеральным. «Как только деньги поступят в субъект, мы готовы. Нам осталось понять, какого числа мы сможем это сделать, осчастливить всех», — добавила Ольга Евстигнеева.

Председатель областного комитета подчеркнула, что озвученные президентом Владимиром Путиным меры поддержки семей являются беспрецедентными. «Мы ожидали и рассчитывали на то, что президент обратит на нас внимание, и будет новые меры поддержки», — заключила она.