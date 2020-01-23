0
17:11
Афиша Дня Татьяны и Дня студента в Пскове: Где и какие мероприятия пройдут
17:01
Глава Пыталовского района: Железнодорожное сообщение между Псковом и Скангали будет востребовано
16:27
Виталий Дидыч: Премия «Народное признание» позволяет показать свое дело в масштабах региона
15:04
Начался ПАИ-live с Ольгой Евстигнеевой (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
14:00
600 человек наказали за нарушение закона о тишине в Псковской области
12:59
Главврач Псковского перинатального центра озвучил перечень необходимых учреждению специалистов
12:31
Председатель комитета социальной защиты Псковской области станет гостем ПАИ-live
Еще новости
Общество

Более 26 тысяч семей получают социальные выплаты в Псковской области

Ольга Евстигнеева

26 тысяч 256 семей, проживающие в Псковской области, получают социальные выплаты. Об этом сообщила председатель областного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева в ходе прямого эфира ПАИ-live 23 января.

Она напомнила, что национальный проект «Демография» реализуется в регионе с 2018 года. «Там хорошие меры поддержки семей, которые дают результаты. У нас задача увеличить рождаемость, поставленная президентом. Все меры направлены на это», — отметила Ольга Евстигнеева.

Спикер пояснила, что с 2018 года семьям, у которых родился первый ребенок, выплачивается по 10 тысяч 635 рублей. Эта выплата с 2020 года составит 11 тысяч 57 рублей.

«Мы с 2018 года сохраняем меры поддержки, которые есть, и вводим новые», — продолжила Ольга Евстигнеева. Семьи с детьми от 3 до 7 лет будут получать более 5 тысяч рублей, если их минимальный размер оплаты труда не достигает величины прожиточного минимума. Планируется, отметила Ольга Евстигнеева, что эту выплату можно будет оформить через портал госуслуг. «Выплата будет с 1 января 2020 года, мы надеемся, что с марта-апрель начнем ее выдавать», — уточнила она.

Финансирование выплаты будет федеральным. «Как только деньги поступят в субъект, мы готовы. Нам осталось понять, какого числа мы сможем это сделать, осчастливить всех», — добавила Ольга Евстигнеева.

Председатель областного комитета подчеркнула, что озвученные президентом Владимиром Путиным меры поддержки семей являются беспрецедентными. «Мы ожидали и рассчитывали на то, что президент обратит на нас внимание, и будет новые меры поддержки», — заключила она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Афиша Дня Татьяны и Дня студента в Пскове: Где и какие мероприятия пройдут
23 января 2020
Афиша Дня Татьяны и Дня студента в Пскове: Где и какие мероприятия пройдут
Глава Пыталовского района: Железнодорожное сообщение между Псковом и Скангали будет востребовано
23 января 2020
Глава Пыталовского района: Железнодорожное сообщение между Псковом и Скангали будет востребовано
Виталий Дидыч: Премия «Народное признание» позволяет показать свое дело в масштабах региона
23 января 2020
Виталий Дидыч: Премия «Народное признание» позволяет показать свое дело в масштабах региона
Начался ПАИ-live с Ольгой Евстигнеевой (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
23 января 2020
Начался ПАИ-live с Ольгой Евстигнеевой (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
600 человек наказали за нарушение закона о тишине в Псковской области
23 января 2020
600 человек наказали за нарушение закона о тишине в Псковской области
Главврач Псковского перинатального центра озвучил перечень необходимых учреждению специалистов
23 января 2020
Главврач Псковского перинатального центра озвучил перечень необходимых учреждению специалистов
Председатель комитета социальной защиты Псковской области станет гостем ПАИ-live
23 января 2020
Председатель комитета социальной защиты Псковской области станет гостем ПАИ-live
Полицейские обнародовали статистику совершенных в Псковской области в 2019 году преступлений
23 января 2020
Полицейские обнародовали статистику совершенных в Псковской области в 2019 году преступлений

Идет загрузка...