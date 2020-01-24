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Общество

Названо необходимое время для накопления денег на высшее образование в России

Почти половина россиян копят 6-10 лет на образование для своих детей, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование компании «Сбербанк страхование жизни».

По данным экспертов, 48% россиян готовы копить на вуз для ребенка в течение 6-10 лет, около 30% - 11-15 лет. Еще 20% планируют собрать нужную сумму меньше, чем за 6 лет, а 2% - за 16-20 лет. При этом 90% родителей копят на образование детей сумму в 250-500 тысяч рублей, 6% - стараются накопить от 500 тысяч до 1 млн рублей, а 3% - ещё больше.

По данным исследования, 35% россиян начинают формировать бюджет на вуз в возрасте 36-45 лет, 31% родителей – в возрасте 26-35 лет. Совсем небольшой процент зафиксирован и среди россиян старше 56 лет. По мнению экспертов, родителям приходится копить детям на вуз из-за нехватки бюджетных мест, а также из-за их неравномерного распределения.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в стране ежегодно будут увеличивать количество бюджетных мест в вузах. Глава государства также пояснил, что прежде всего это затронет именно «те территории, где не хватает врачей, педагогов инженеров».

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