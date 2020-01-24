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Общество

Перечень бесплатных интернет-сервисов составили в России

Минкомсвязи РФ опубликовало предварительный список бесплатных интернет-сервисов для жителей России, пишет газета «Известия».

Ресурсы в списке разделены на четыре категории: государственные информационные ресурсы, соцсети, почтовые сервисы и другие значимые информационные ресурсы. В первую категорию входят такие ресурсы как портал госуслуг, сайты министерств и ведомств, сайты региональных и местных органов власти. Во вторую – «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «В кругу друзей», «Мир тесен», «Фотострана», «Дневник». В третью – «Яндекс», mail.ru, km.ru. В четвертую – отнесен мессенджер Bip турецкого сотового оператора Turkcell.

В Минкомсвязи пояснили, что список еще будет дополняться новыми ресурсами.

Однако позже Минкомсвязи РФ объявило, что список социально значимых интернет-ресурсов, к которым жителям России будет предоставляться бесплатный доступ, пока не составлен. В настоящее время он находится в разработке.

15 января президент России Владимир Путин поручил в ежегодном послании Федеральному собранию подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», в рамках которого гражданам предоставят бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам.

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