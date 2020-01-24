Процветания «Народному признанию» и сил его организаторам пожелал обладатель премии 2018 года Алексей Боженов

17:16, 24 января 2020, ПАИ

«Я желаю процветания нашему псковскому «Оскару», а организаторам премии – сил и терпения, потому что я по себе знаю, как тяжело, как нервно, сколько тратится сил, когда ты что-то готовишь, проводишь», - сказал в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации тренер детской команды «Чайка-Юность» Гдовского района, победитель «Народного признания – 2018» в номинации «Инициатива», член жюри премии 2019 года Алексей Боженов. «Пусть у организаторов будет нескончаемый поток энергии, пусть хватает сил для новых идей», - пожелал он.

«В первую очередь надо поблагодарить тех людей, которые заметили нашу работу и подали заявку на «Народное признание», тех, кто продвигает нас, ведь я, как и многие другие номинанты, просто делал своё дело и не думал ни о каких наградах», - отметил обладатель награды 2018 года. Он также поблагодарил всех тех, кто поддерживает номинантов в процессе голосования.

«Могу сказать, что после получения премии обо мне узнали многие. У меня в секции стало на 20% детей больше, я даже набрал две группы девочек, а наш проект «Родительский футбол» собрал большое количество семей, зрителей», - рассказал Алексей Боженов. Он добавил, что за год, прошедший с момента получения награды, у него появились новые партнёры, с которыми уже был реализован один проект, а теперь удалось выиграть президентский грант для проведения футбольного марафона.

В настоящее время на сайте Псковского агентства информации продолжается второй тур голосования за финалистов премии. Принять участие в голосовании можно здесь>>> до 18:00 26 января.

Параллельно работает жюри, в состав которого вошли 12 экспертов.

Победителей премии в 12-и номинациях определят путём сложения голосов членов жюри и отданных на сайте во втором туре. Церемония вручения наград состоится 30 января в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.