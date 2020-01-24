Ганзейские дни Нового времени в Пскове стали событием года по версии EFEA Awards

14:25, 24 января 2020, ПАИ

В рамках VIII Евразийского ивент-форума, который проходил в Санкт-Петербурге, состоялось вручение международной ежегодной независимой премии среди организаторов мероприятий EFEA Awards. В этом году EFEA Awards присуждена компаниям и проектам федерального и регионального уровней в пяти номинациях: «Проект года», «Организатор года», «Открытие года», «Площадка года» и «Событие года».

Как сообщает bn.ru, в номинации «Событие года» на региональном форуме лауреат определен из числа победителей Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019. Награды EFEA Awards удостоен фестиваль «Ганзейские дни Нового времени в Пскове».

Лауреатом в номинации «Событие года» на федеральном уровне второй год подряд стал фестиваль «Путешествие в Рождество», инициатором проведения которого является правительство Москвы.