Пенсионный фонд подготовил проект о расширении программы маткапитала

14:13, 24 января 2020, ПАИ

Пенсионный фонд России подготовил изменения в законы, которые были предложены во время послания президента Владимира Путина. Глава пенсионного фонда Максим Топилин отметил, что изменения связаны с выделением материнского капитала на первого и второго ребенка, передает ТАСС.

Проект находится в Министерстве труда и социальной защиты. Максим Топилин также полагает, что обращений будет много, но отделения фонда справятся.

Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил продлить программу как минимум до конца 2026 года и выдавать при рождении первого ребенка 466 тысяч рублей. Размер выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен до 617 тысяч рублей.

Программа поддержки семей с детьми за счет маткапитала действует в стране с 2007 года. До 2016 года маткапитал ежегодно индексировался на уровень инфляции. Однако после этого индексация была приостановлена и возобновлена с 2020 года. Согласно законодательству, средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, формирование будущей пенсии матери, обучение детей, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в обществе детей-инвалидов.