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Общество

Михаил Ведерников принял решение выделить дополнительные 25 млн рублей на квартиры для медиков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выделил на покупку квартир для медиков дополнительные 25 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Обращение в адрес губернатора с просьбой об этом направили депутаты областного Собрания по итогам заседания фракции «Единая Россия».

Губернатор поблагодарил представителей фракции «Единая Россия» за инициативу. «Вопросы кадрового дефицита, необходимость поддержки медицинских специалистов мы неоднократно обсуждали с депутатами, в том числе и на встречах с фракциями. Мы все прекрасно понимаем, насколько остро этот вопрос стоит для нашей области, особенно, если речь идет о первичном звене здравоохранения и ситуации в крупных городах», - заявил губернатор. Он подчеркнул, что власти региона при поддержке федерального центра ведут планомерную работу по расширению существующих мер поддержки.

«Ни для кого не секрет, что именно решение жилищного вопроса для многих врачей является наиболее актуальным. В этом году в областном бюджете на приобретение жилья для медицинских специалистов предусмотрено 6,5 млн рублей. Понимаем, что этих средств явно недостаточно. Теперь на эти цели дополнительно будет направлено еще 25 млн рублей, что позволит решить жилищный вопрос большему числу медиков», — отметил Михаил Ведерников.

Глава региона поручил вице-губернатору, председателю комитета по финансам Псковской области Татьяне Бариновой и председателю регионального комитета по здравоохранению Марине Гаращенко проработать этот вопрос и подготовить необходимый нормативный правовой документ по внесению поправок в закон о региональном бюджете.

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