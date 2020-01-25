После проверки общественников в Пскове начали убирать грязь с дорог

13:52, 25 января 2020, ПАИ

В Пскове коммунальные службы начали убирать грязь с городских дорог, после того, как активисты «Убитых дорог» пожаловались на сильное загрязнение улиц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили активисты движения.

Коммунальные службы отреагировали через день после публикации видео, в котором рассказывалось, сколько килограммов грязи имеется на псковских дорогах. «Реакция пошла незамедлительно. Грязь с дорог начали убирать», - заметили общественники.

По результатам проверки активистов «Убитых дорог» в Пскове больше всего грязи на улице Юбилейной. Там общественники с 1 погонного метра дороги собрали 10 килограммов грязи.