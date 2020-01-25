Псковский губернатор: Школа гребли - одна из точек роста молодых спортсменов

17:55, 25 января 2020, ПАИ

«В Псковской области сформировалась сильная школа гребли, и это одна из наших важнейших точек роста для молодых спортсменов региона. Будем её развивать», - написал в своём Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что псковские гребцы только за прошлый год завоевали 23 медали на первенстве России и всероссийских соревнованиях. «Это можно назвать чудом, учитывая ограниченные ресурсы и состояние спортивного инвентаря школы олимпийского резерва «Ника». Уверен, что результаты Псковской области будут ещё выше, если эту проблему помочь решить», - отметил губернатор.

Михаил Ведерников также напомнил, что 21 января вместе с главой администрации Пскова Александром Братчиковым передал псковским гребцам 18 новых спортивных лодок. «Следующий шаг – приобретение тренажёров, а в течение трёх лет мы постараемся полностью закрыть потребность школы в инвентаре», - подчеркнул он.

В ходе посещения детско-юношеской спортивной школы «Ника» Михаил Ведерников кроме лодок вручил благодарственные письма ведущим тренерам учреждения Сергею Николаеву и Михаилу Самарину. «При взгляде на них сразу вспоминаются легендарные тренеры из фильмов: неизменно оптимистичные, профессиональные, харизматичные, готовые наперекор всему вдохновлять спортсменов и добиваться исключительных результатов», - отметил губернатор и поблагодарил тренеров за труд.