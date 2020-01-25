0
19:06
Археологи опровергли информацию о массовом захоронении жертв фашизма в Псковской области
18:55
Сформировались лидеры за сутки до окончания голосования за участников премии «Народное признание – 2019»
17:55
Псковский губернатор: Школа гребли - одна из точек роста молодых спортсменов
17:25
Михаил Ведерников поздравил псковских учащихся с Днём студента
14:39
Определен подрядчик для ремонта Рижского проспекта в Пскове
13:52
После проверки общественников в Пскове начали убирать грязь с дорог
11:30
Более десяти псковских компаний участвуют в строительстве завода «Титан-Полимер»
Еще новости
Общество

Псковский губернатор: Школа гребли - одна из точек роста молодых спортсменов

Фото из Instagram Михаила Ведерникова.

«В Псковской области сформировалась сильная школа гребли, и это одна из наших важнейших точек роста для молодых спортсменов региона. Будем её развивать», - написал в своём Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото из Instagram Михаила Ведерникова.

Глава региона подчеркнул, что псковские гребцы только за прошлый год завоевали 23 медали на первенстве России и всероссийских соревнованиях. «Это можно назвать чудом, учитывая ограниченные ресурсы и состояние спортивного инвентаря школы олимпийского резерва «Ника». Уверен, что результаты Псковской области будут ещё выше, если эту проблему помочь решить», - отметил губернатор.

Фото из Instagram Михаила Ведерникова.

Михаил Ведерников также напомнил, что 21 января вместе с главой администрации Пскова Александром Братчиковым передал псковским гребцам 18 новых спортивных лодок. «Следующий шаг – приобретение тренажёров, а в течение трёх лет мы постараемся полностью закрыть потребность школы в инвентаре», - подчеркнул он.

Фото из Instagram Михаила Ведерникова.

В ходе посещения детско-юношеской спортивной школы «Ника» Михаил Ведерников кроме лодок вручил благодарственные письма ведущим тренерам учреждения Сергею Николаеву и Михаилу Самарину. «При взгляде на них сразу вспоминаются легендарные тренеры из фильмов: неизменно оптимистичные, профессиональные, харизматичные, готовые наперекор всему вдохновлять спортсменов и добиваться исключительных результатов», - отметил губернатор и поблагодарил тренеров за труд. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Археологи опровергли информацию о массовом захоронении жертв фашизма в Псковской области
25 января 2020
Археологи опровергли информацию о массовом захоронении жертв фашизма в Псковской области
Сформировались лидеры за сутки до окончания голосования за участников премии «Народное признание – 2019»
25 января 2020
Сформировались лидеры за сутки до окончания голосования за участников премии «Народное признание – 2019»
Псковский губернатор: Школа гребли - одна из точек роста молодых спортсменов
25 января 2020
Псковский губернатор: Школа гребли - одна из точек роста молодых спортсменов
Михаил Ведерников поздравил псковских учащихся с Днём студента
25 января 2020
Михаил Ведерников поздравил псковских учащихся с Днём студента
Определен подрядчик для ремонта Рижского проспекта в Пскове
25 января 2020
Определен подрядчик для ремонта Рижского проспекта в Пскове
После проверки общественников в Пскове начали убирать грязь с дорог
25 января 2020
После проверки общественников в Пскове начали убирать грязь с дорог
Более десяти псковских компаний участвуют в строительстве завода «Титан-Полимер»
25 января 2020
Более десяти псковских компаний участвуют в строительстве завода «Титан-Полимер»
Анатолий Мультах: Премия «Народное признание» действительно имеет всенародный уровень
25 января 2020
Анатолий Мультах: Премия «Народное признание» действительно имеет всенародный уровень

Идет загрузка...