Сформировались лидеры за сутки до окончания голосования за участников премии «Народное признание – 2019»

18:55, 25 января 2020, ПАИ

За сутки до окончания голосования за участников первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» Псковское агентство информации публикует список номинантов, которые лидируют в голосовании. Продлится голосование до 18:00 26 января. Принять участие в нем можно здесь>>>.

По состоянию на 18:00 25 января, в номинации «Открытие» лидирует торговый центр «Технодром» - 505 голосов. Следом за ним расположились скейт-парк «Волна» и первое вегетарианское кафе в Пскове «Живица» - 405 и 274 голосов соответственно.

В номинации «Наша марка» первое место уверено занимает «Великолукский агропромышленный холдинг» - (Великолукский мясокомбинат) – 2 тыс. 508 голосов. На втором и третьем месте находятся мороженое торговой марки «Славестино» от великолукской «Фабрики мороженого» (1 тыс. 608 голосов) и компания «Столбушинский продукт» (414 голосов).

В номинации «Сервис» за победу борются пансионат «Кривск» в Печорском районе (528 голосов), кафе-бар «Уют» в Печорах (438 голосов) и «СПА БЕЗ ДНА» (299 голосов).

В номинации «Лидер» на первом месте находится председатель СПК «Выбор» Новоржевского района Михаил Степанов (649 голосов), на втором – директор Центра лечебной педагогики в Пскове, член Общественной палаты Андрей Царёв (410 голосов), на третьем – глава Лавровской волости Печорского района Кирилл Кононов (390 голосов).

В номинации «Рекорд» за победу борются директор Центра внешкольной работы Куньинского района, руководитель Центра тестирования ВФСК «ГТО» Сергей Арсеньев – 1 тыс. 339 голосов, учитель физкультуры из Струг Красных Ольга Епифанова – 1 тыс. 237 голосов и 10-летний чемпион СЗФО по картингу Данила Волков - 479 голосов.

В номинации «Поступок» на статуэтку премии претендуют семиклассник Арсений Валентионок из Себежа за спасение тонувшей одноклассницы – 677 голосов, школьник из Пскова Иван Степанов за спасение тонувшего ребёнка – 645 голосов, житель Порхова Андрей Куклин за спасение тонувшей девочки – 266 голосов.

В номинации «Защита» лидируют полицейские Андрей Шанин, Иван Малышев и Андрей Сазонов за спасение из огня трёх человек – 569 голосов. Следом за ними расположились инспекторы ДПС Александр Никонов и Артём Баранов за спасение попавшей в ДТП девочки (281 голос) и психолог психологической лаборатории исправительной колонии в поселке Середка Псковского района Степан Бабиков за спасение попавшей в ДТП девушки (243 голоса).

В номинации «Талант» первое место занимает детский хоровой коллектив «Ступени» из Опочки (1 тыс. 36 голосов), второе – учащийся Детской школы искусств города Великие Луки, композитор Елисей Альт (822 голоса), третье – певица из Печор Марина Травкина (672 голоса).

В номинации «Призвание» за победу борются создатель первого в Псковской области приюта для аистов «Дома белого аиста» Марина Сиденко – 1 тыс. 119 голосов, социальный работник Псковской региональной общественной благотворительной организации «Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и ТЫ» Игорь Дудоров - 628 голосов, фитнес-тренер Наталья Ефимова - 417 голосов.

В номинации «Инициатива» за статуэтку «Народного признания» борются приют для собак «Помощь животным Веретье» (771 голос), сообщество онкологических пациентов «Помощь рядом. Псков» (522 голоса), детский творческий лагерь «Камчатка» (259 голосов).

В номинации «Событие» лидирует межрайонный детский конкурс-фестиваль малых театральных форм «Пашуля» в Новосокольниках (595 голосов). Следом за ним располагаются восстановление кровли Гремячей башни после урагана (287 голосов) и 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове (265 голосов).

В номинации «Команда 2018» первое место занимает проект «Лига дворового футбола Псковской области» (564 голоса), второе – проект по сохранению 300-летнего памятника деревянного зодчества «Стрелецкий домик» в Печорах (471 голос), третье – проект «Интерактивная карта доступности Псковской области» (200 голосов).

Победителей премии определят путём сложения голосов членов жюри и отданных на сайте. В состав жюри «Народного признания – 2019» вошли 12 человек. В этом году награда будет вручаться в 10-й раз. Церемония вручения премии состоится 30 января в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.