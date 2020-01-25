Археологи опровергли информацию о массовом захоронении жертв фашизма в Псковской области

19:06, 25 января 2020, ПАИ

Информация о массовом захоронении жертв фашизма в Пыталовском районе не подтвердилась. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в археологическом центре Псковской области.

По словам археологов, 25 января сотрудники археологического центра региона приняли участие в работе поискового отряда «Поиск 97» в Пыталовском районе. Задачей археологов была хронологическая атрибуция захоронений, которые предварительно были отнесены к периоду Великой Отечественной войны.

«В ходе работ было установлено, что захоронение воина Советской армии было сделано на старом деревенском кладбище, существовавшем в XVIII-XIX веках. Об этом говорят находки из слоя некрополя», - отметили археологи, и добавили, что, таким образом, информация о массовом захоронении жертв фашизма не подтвердилась.