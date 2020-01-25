0
19:06
Археологи опровергли информацию о массовом захоронении жертв фашизма в Псковской области
18:55
Сформировались лидеры за сутки до окончания голосования за участников премии «Народное признание – 2019»
17:55
Псковский губернатор: Школа гребли - одна из точек роста молодых спортсменов
17:25
Михаил Ведерников поздравил псковских учащихся с Днём студента
14:39
Определен подрядчик для ремонта Рижского проспекта в Пскове
13:52
После проверки общественников в Пскове начали убирать грязь с дорог
11:30
Более десяти псковских компаний участвуют в строительстве завода «Титан-Полимер»
Еще новости
Общество

Археологи опровергли информацию о массовом захоронении жертв фашизма в Псковской области

Фото: Археологический центр Псковской области.

Информация о массовом захоронении жертв фашизма в Пыталовском районе не подтвердилась. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в археологическом центре Псковской области. 

Фото: Археологический центр Псковской области.

По словам археологов, 25 января сотрудники археологического центра региона приняли участие в работе поискового отряда «Поиск 97» в Пыталовском районе. Задачей археологов была хронологическая атрибуция захоронений, которые предварительно были отнесены к периоду Великой Отечественной войны.

Фото: Археологический центр Псковской области.

«В ходе работ было установлено, что захоронение воина Советской армии было сделано на старом деревенском кладбище, существовавшем в XVIII-XIX веках. Об этом говорят находки из слоя некрополя», - отметили археологи, и добавили, что, таким образом, информация о массовом захоронении жертв фашизма не подтвердилась.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • 75-летие Победы
Псковская область примет участие во Всероссийском патриотическом проекте «Памяти Героев» Освобождавший Остров ветеран написал книгу о войне Произошедший 78 лет назад в Псковской области бой реконструируют в Татарстане Кнопку для помощи ветеранам Псковской области запустят в мобильном приложении ОНФ «Волонтеры Победы» окажут адресную помощь ветеранам в Псковской области Валерий Кузьмин: Необходимо подробнее изучать документы для установления количества убитых нацистами мирных жителей Начинаются съёмки фильма «Псковская область – родина Знамени Победы» Более 20 млн рублей направят в Псковской области на ремонт и благоустройство воинских захоронений Михаил Ведерников о подготовке к 75-летию Победы: Мероприятия «для галочки» недопустимы Депутат Госдумы призывает принять меры по защите исторической памяти
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Археологи опровергли информацию о массовом захоронении жертв фашизма в Псковской области
25 января 2020
Археологи опровергли информацию о массовом захоронении жертв фашизма в Псковской области
Сформировались лидеры за сутки до окончания голосования за участников премии «Народное признание – 2019»
25 января 2020
Сформировались лидеры за сутки до окончания голосования за участников премии «Народное признание – 2019»
Псковский губернатор: Школа гребли - одна из точек роста молодых спортсменов
25 января 2020
Псковский губернатор: Школа гребли - одна из точек роста молодых спортсменов
Михаил Ведерников поздравил псковских учащихся с Днём студента
25 января 2020
Михаил Ведерников поздравил псковских учащихся с Днём студента
Определен подрядчик для ремонта Рижского проспекта в Пскове
25 января 2020
Определен подрядчик для ремонта Рижского проспекта в Пскове
После проверки общественников в Пскове начали убирать грязь с дорог
25 января 2020
После проверки общественников в Пскове начали убирать грязь с дорог
Более десяти псковских компаний участвуют в строительстве завода «Титан-Полимер»
25 января 2020
Более десяти псковских компаний участвуют в строительстве завода «Титан-Полимер»
Анатолий Мультах: Премия «Народное признание» действительно имеет всенародный уровень
25 января 2020
Анатолий Мультах: Премия «Народное признание» действительно имеет всенародный уровень

Идет загрузка...