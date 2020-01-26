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Общество

Голосование за участников премии «Народное признание – 2019» завершится в 18:00

26 января в 18:00 на сайте Псковского агентства информации завершится второй тур голосования за участников первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019».

Во втором туре участвуют по три кандидата в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов во время первого тура. Всего на соискание награды было подано 120 заявок, в финал вышли 36 участников в 12 номинациях.

Победители премии будут определены путём сложения голосов членов жюри и отданных на сайте. Голос каждого эксперта равен 3% от общего количества голосов, поданных в номинации во время второго тура. В состав жюри общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» вошли 12 человек.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017»;

«Народное признание-2018».

 

Церемония награждения состоится 30 января в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

 

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