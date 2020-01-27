В МФЦ Пскова заработало дополнительное окно для замены водительского удостоверения

15:19, 27 января 2020, ПАИ

В центральном отделе Многофункционального центра в Пскова на улице Белинского, 77а, заработало дополнительное окно по замене водительского удостоверения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

С просьбой об открытии ещё одного окна неоднократно обращались жители Пскова и районов. Такие пожелания звучали и в ходе подготовки к проведению «прямой линии» губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Проведены работы по закупке необходимого оборудования, - рассказала директор регионального МФЦ Екатерина Ершова. - В пилотном режиме запущено дополнительно окно приема в центральном отделе города Пскова, что позволило серьезно сократить время ожидания».

Предварительно записаться для получения услуги по замене водительского удостоверения можно через официальный сайт pskov.mfc.ru либо мобильное приложение «Мои документы онлайн».

«Ведется работа в муниципальных образованиях. С управлением ГИБДД УМВД России по Псковской области согласована выдача удостоверения на площадке ГБУ ПО МФЦ в следующих населенных пунктах: Великие Луки, Опочка, Порхов, Дедовичи, Бежаницы, Струги Красные, Печоры, Остров и Невель. В течение первого полугодия в данных муниципалитетах будут проведены все необходимые мероприятия по внедрению услуги. После запуска дальнейшие усилия будут направлены на то, чтобы заменить водительские права можно было во всех отделах Псковской области», - добавила директор МФЦ.

В конце октября губернатор региона Михаил Ведерников на встрече с руководством МФЦ поручил вывести учреждение на новый уровень оказания услуг. После этого на десять часов увеличилась продолжительность рабочей недели центрального офиса МФЦ в Пскове, открылись новые офисы для обслуживания населения, расширен перечень предоставляемых услуг.