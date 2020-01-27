Температурный рекорд 29-летней давности побила погода в Пскове

15:29, 27 января 2020, ПАИ

В Пскове был побит рекорд 29-летней давности. 26 января температура в городе составляла +5,4 градуса, сообщает портал meteonovosti.

Предыдущий температурный максимум был зафиксирован еще в 1991 году. Тогда воздух прогрелся до 4,7 градуса.

Первый температурный рекорд этого года в Пскове был установлен 2 января, потом погода ещё четырежды побила максимумы прошлых лет. Так 19 января в Пскове термометры показали +5,2 градуса, что выше рекорда для этого дня 1993 года. 21 января тоже оказалось рекордным – потеплело до +7,3 градуса.