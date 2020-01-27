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Общество

Президент РФ поручил регионам обеспечить жильём медиков на селе

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов до 1 августа предусмотреть дополнительные меры по обеспечению жильём медиков, которые работают на селе. Соответствующий перечень поручений по реализации послания президента РФ Федеральному собранию от 15 января 2020 года опубликован на сайте Кремля.

«Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов России с учетом ранее данных поручений принять дополнительные меры по обеспечению медицинских работников, прежде всего в сельских и городских поселениях с небольшим числом жителей, жилыми помещениями, предусмотрев в том числе предоставление им служебных жилых помещений, оказание поддержки в индивидуальном жилищном строительстве», - говорится в перечне поручений.

Президент также рекомендовал главам регионов до 31 марта принять исчерпывающие меры, направленные на преодоление отставания темпов введения дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в дошкольных образовательных организациях. Губернаторы также должны будут уделить особое внимание созданию в 2021 году не менее 255 тысяч таких мест в целом по России.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников уже выделил на покупку квартир для медиков дополнительные 25 млн рублей. Кроме того, он подчеркнул, что региональные власти при поддержке федерального центра ведут планомерную работу по расширению существующих мер поддержки в данном направлении.

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