Владимир Путин поручил продлить закон по маткапиталу до конца 2026 года

17:01, 27 января 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить действие закона по материнскому капиталу до 31 декабря 2026 года и обеспечить ежегодную индексацию выплат. Соответствующий перечень поручений по реализации послания президента РФ Федеральному собранию от 15 января 2020 года опубликован на сайте Кремля.

Также глава государства поручил предоставить право на получение маткапитала семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Размер маткапитала должен составить 466 тысяч 617 рублей. В случае рождения второго ребенка выплата должна быть увеличена на 150 тысяч рублей.

О продлении программы маткапитала и о возможности его выплаты с рождением первого ребенка Владимир Путин говорил 15 января, выступая с посланием к Федеральному собранию.