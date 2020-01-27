Представители управления федерального казначейства по Псковской области войдут в рабочую группу по реализации нацпроектов

20:03, 27 января 2020, ПАИ

Представители управления федерального казначейства по Псковской области войдут в рабочую группу по реализации национальных проектов. Такая договоренность была достигнута в рамках рабочей встречи главы региона Михаила Ведерникова с руководителем регионального управления федерального казначейства Дмитрием Губиным, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Стороны также обсудили возможность казначейского сопровождения строительства и реконструкции крупных объектов в Псковской области, а также рассмотрели переход бюджета Пскова на казначейское сопровождение, который состоялся с начала этого года. Помимо этого Михаил Ведерников и Дмитрий Губин обсудили особенности работы муниципалитетов на едином портале бюджетной системы.

В завершении встречи Михаил Ведерников вручил Дмитрию Губину почетную грамоту губернатора области. Руководитель регионального управления федерального казначейства удостоен награды за заслуги в становлении и развитии казначейской системы в Псковской области, содействие в реализации государственной бюджетной политики. Глава региона поблагодарил Дмитрия Губина за конструктивную совместную работу в первый год реализации национальных проектов в Псковской области.