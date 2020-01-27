Выставка в память о подвиге 6-й роты открылась в Пскове

21:55, 27 января 2020, ПАИ

27 января в псковском Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5) открылась выставка художника Льва Мельникова. Экспозиция посвящена 20-летию подвига 6-й роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и открывает цикл мероприятий к юбилейной дате, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

На выставке был представлен триптих, изображающий Аргунское ущелье, где погибли десантники, и лики 84 героев. Он будет размещен в храме Александра Невского. Лев Мельников также предложил поместить его увеличенную копию в специально созданной ротонде и установить ее в Пскове.

Также в экспозиции был представлен баннер с графикой Льва Мельникова, который художник дарит Псковскому областному колледжу искусств, и акварели разных годов: пейзажи и виды Псковщины, Арктики, Карелии.

Замглавы Пскова, отец погибшего в составе 6-й роты Героя России Алексея Воробьева Владимир Воробьев вручил Льву Мельникову почетную грамоту за большой личный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти. «Спасибо за ваш труд», - сказал Владимир Воробьев.

Благодарственное письмо управления культуры администрации Пскова Льву Мельникову вручила заместитель начальника Управления Дарья Алейникова. «Для нас этот художник стал большим открытием. Он создал более 300 картин. Удивительно, как этот человек делится своим талантом, вкладывает душу в свое творчество», - сказала она.

Директор Дома офицеров Александр Царкозенко отметил, что 2020 год - необычный, в нем много юбилейных и знаменательных дат. «В этом году исполняется 20 лет подвигу 6-й роты, 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, сегодня - День снятия блокады Ленинграда. Мы вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за процветание нашей Родины, и очень рады, что эта выставка открывается именно в Доме офицеров», - сказал он и пожелал посетителям выставки массу положительных эмоций.

Старший преподаватель колледжа искусств Константин Зинин отметил жизнеутверждающее начало в творчестве Льва Мельникова. «Когда смотришь на его картины, хочется вдохнуть этот воздух и дальше жить», - сказал он и поблагодарил художника за подарок.

Завершилось открытие выставки совместным исполнением песни композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова «Журавли». Ее посвятили 6-й роте, ушедшей в бессмертие.

Лев Мельников родился в Ульяновской области, художественным творчеством начал заниматься в 1984 году на острове Диксон в Арктике, где он проработал почти 20 лет. За 35 лет творческой деятельности организовал свыше 50 персональных выставок в России и за рубежом. Парашютист-спортсмен 1 разряда, летчик. Руководил парашютно-десантной службой в 334-ом полку Пскова. Летал в труднодоступные места от мыса Челюскина до Земли Франца Иосифа. В Саратовском аэроклубе учился вместе с первым космонавтом Юрием Гагариным.

Выставка в память о подвиге 6-й роты будет работать до конца февраля.

6-я рота под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в 2000 году вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, которыми руководил Хаттаб. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов.

Указ о проведении памятных мероприятий в 2020 году подписал президент России Владимир Путин 30 июля 2018 года. Организационный комитет по подготовке к памятной дате был создан в сентябре 2018 года по указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.