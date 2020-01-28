Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко нашлась

09:22, 28 января 2020, ПАИ

Народная артистка РСФСР, актриса Наталья Андрейченко, пропавшая 25 января в Мексике, нашлась. Как сообщает «Интерфакс», после ужина с подругой она отправилась в мексиканские джунгли в «специальное поселение», где приняла обет молчания.

«Когда я приехала от своей подруги Марэт в субботу в середине дня домой, меня уже ждала машина, для того, чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей, - рассказала актриса. - Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами».

По приезду в джунгли актриса надела табличку со словом «silence» (англ. молчание). Свой мобильный телефон она включила лишь вечером в понедельник по возвращении из джунглей.

Официальный представитель актрисы писал в ее официальном инстаграме, что она гостила у подруги в Какуне и, ссылаясь на плохое самочувствие и усталость, уехала на машине. После этого Наталья Андрейченко в течение суток не выходила на связь. К поискам актрисы подключилось посольство РФ в Мексике.

Наталья Андрейченко родилась 3 мая 1956 года. Известна по ролям в кино, среди которых «Мэри Поппинс, до свидания», «Сибириада», «Военно-полевой роман», «Леди Макбет Мценского уезда», «Тихий Дон», «Подари мне лунный свет». Участвовала в телепроектах в России. В 1985 году актриса вышла замуж за актера Максимилиана Шелла, а в 1991 году эмигрировала в США.