В Пскове разрабатывают концепцию праздничного украшения города

18:04, 28 января 2020, ПАИ

Администрация Пскова начала разработку концепции праздничного оформления города. Первое совещание по этому вопросу с участием главного архитектора города Евгения Скачкова, дизайнеров и художников представителей городской администрации состоялось 28 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Стороны пришли единому мнению, что будущая концепция должна отражать самобытность Пскова, его историю и учитывать российский менталитет. Первые предложения должны быть подготовлены к 15 февраля, после чего обсуждение продолжится. Рабочую группу для реализации поставленной цели возглавит Евгений Скачков, в неё также примут участие специалисты разных направлений, отмечалось на заседании.

Участники заседания приняли решение проанализировать опыт новогоднего украшения городских территорий прошлых лет, изучить лучшие практики других городов России и провести инвентаризацию декоративных и световых элементов, стоящих на балансе управления городского хозяйства администрации Пскова.

К следующему году власти Пскова планируют заменить главную городскую ёлку. Параметры конструкции и возможно, новое место установки определят уже с учетом новой концепции праздничного оформления.