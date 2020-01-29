Сергей Кулаков выдвинут на должность члена Псковского облизбиркома

15:27, 29 января 2020, ПАИ

Руководитель аппарата администрации Псковского района Сергей Кулаков выдвинут на должность члена Избирательной комиссии Псковской области. Об этом сообщил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Владимир Яников на заседании 29 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Кулаков уточнил, что не имеет опыта работы в избирательной комиссии и не претендует на должность уровня заместителя председателя. На предстоящей сессии регионального парламента 30 января депутаты проведут тайное голосование по предложенной кандидатуре.

Также члены комитета проголосовали за сложение полномочий заместителя председателя облизбиркома Ивана Патлача,

Кроме того, парламентарии обсудили замещение вакантной должности в облизбиркоме. Владимир Яников предложил организовать конкурс для кандидатов.