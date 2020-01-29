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Общество

Роль местного самоуправления в реализации нацпроектов обсудят в Москве 30 января

Роль местного самоуправления в реализации национальных проектов обсудят в Москве 30 января. Как пишет ТАСС, заседание Совета по развитию местного самоуправления, на котором обсудят указанный вопрос, проведет президент России Владимир Путин.

Кроме этого, участники заседания обсудят лучшие практики в области управления муниципальными образованиями. Перед заседанием совета глава государства ознакомится с работой Центра управления регионом Московской области.

В июне 2019 года соглашения по реализации национальных проектов заключили все муниципальные образования Псковской области.

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