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Общество

Пскович вернулся из Белоруссии за выброшенной бывшей супругой таксой

Фото зоозащитной организации "Шанс" (Псков)

Пскович проехал около 1,5 тыс. километров, чтобы забрать свою таксу, выброшенную на улицу бывшей супругой, сообщили Псковскому агентству информации в зоозащитной организации «Шанс».

После развода мужчина уехал в Брестскую область Белоруссии, а его такса по кличке Чарли осталась жить у бывшей жены в Пскове. О том, что собака оказалась на улице рядом с Горводоканалом, он узнал из социальный сетей, и решил забрать таксу.

Пскович написал зоозащитникам, которые временно приютили собаку, и забрал ее 26 января.

«Мужчина бросил все свои дела, взял жену и друзей, проехал за сутки больше 1 тыс. 400 километров, и приехал за своей собакой в другую страну. Встреча достойна финала программы «Жди меня»: пес узнал! Заскулил, увидев родное лицо!» – рассказали в «Шансе».

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