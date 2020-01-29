Пскович вернулся из Белоруссии за выброшенной бывшей супругой таксой

20:13, 29 января 2020, ПАИ

Пскович проехал около 1,5 тыс. километров, чтобы забрать свою таксу, выброшенную на улицу бывшей супругой, сообщили Псковскому агентству информации в зоозащитной организации «Шанс».

После развода мужчина уехал в Брестскую область Белоруссии, а его такса по кличке Чарли осталась жить у бывшей жены в Пскове. О том, что собака оказалась на улице рядом с Горводоканалом, он узнал из социальный сетей, и решил забрать таксу.

Пскович написал зоозащитникам, которые временно приютили собаку, и забрал ее 26 января.

«Мужчина бросил все свои дела, взял жену и друзей, проехал за сутки больше 1 тыс. 400 километров, и приехал за своей собакой в другую страну. Встреча достойна финала программы «Жди меня»: пес узнал! Заскулил, увидев родное лицо!» – рассказали в «Шансе».