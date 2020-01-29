Состояние дорог обсудили кандидаты от «Единой России» на пост главы Печорского района с жителями деревни Крупп

21:14, 29 января 2020, ПАИ

Состояние дорог обсудили участники предварительного голосования по определению кандидата на пост главы Печорского района от партии «Единая Россия» с жителями деревни Крупп 29 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Ответы на волнующие жителей деревни вопросы дали потенциальные кандидаты в главы района – директор ООО «Автобусный курьер», военный пенсионер Сергей Тарасик и исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Юлия Бабушкина.

Местным жителям пояснили, что в феврале состоится подписание контракта на дорогу Городище – Киршино в рамках международного проекта, а в 2021-2022 годах по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» планируется ремонт дороги Гверздонь – Городище.

Кроме этого, участники встречи обсудили вопросы медобслуживания, оснащения сельских школ, утилизации мусора и несанкционированных свалок.

«Сдвинуть дело можно, перспективы хорошие. Я знаю, что возьму на себя серьезную ответственность, но я готов», – отметил Сергей Тарасик. Он подчеркнул, что у него есть желание работать, и понимание, как выстроить систему.

«Но всё это будет действовать только тогда, когда люди будут вовлечены, когда они будут не только возмущаться, а делиться конструктивными предложениями», – добавил Сергей Тарасик. Юлия Бабушкина согласилась с его точкой зрения.

Единый день предварительного голосования состоится 2 февраля. До 13 февраля проходит выдвижение кандидатов, а досрочные выборы главы муниципалитета состоятся 5 апреля. Пост главы Печорского района стал вакантным после того, как его покинул Дмитрий Сопотов.