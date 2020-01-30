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Общество

Началась церемония вручения юбилейной премии «Народное признание - 2019» (ПРЯМОЙ ЭФИР)

Началась церемония вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019». Проходит она в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

Среди гостей – представители администрации Псковской области, руководство Пскова, депутаты различных уровней, главы районов, общественники, группы поддержки финалистов премии.

Ежегодно церемонии награждения посвящены одной из актуальных тем, в этом году центральная линия торжества – 10-летие самой премии. Погрузиться в историю «Народного признания» гости смогли ещё до начала официальной части – в «пушкинском зале» театра открыта фотовыставка лучших снимков с церемоний вручения награды за предыдущие 9 лет.

В этом году в 12-и номинациях на соискание премии поступили 120 заявок, самыми многочисленными оказались номинации «Наша марка», «Рекорд», «Талант», «Призвание», «Инициатива». По итогам первого тура голосования на сайте Псковского агентства информации, в котором участвовали все номинанты, были отобраны тройки финалистов – претенденты, набравшие наибольшее количество голосов. Таким образом, во втором туре за победу боролись 36 номинантов.

Параллельно со вторым туром голосования шла работа жюри «Народного признания», в состав которого вошли 12 экспертов. Голос каждого члена жюри приносил финалисту 3% от общего количества голосов, поступивших в номинации во время второго тура.

Победители «Народного признания» определялись путём сложения голосов жюри и поданных на сайте ПАИ.

Об истории «Народного признания» и победителях предыдущих 9 лет можно прочитать в новом лонгриде.  

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