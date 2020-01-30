Избран новый председатель Собрания Новоржевского района

12:04, 30 января 2020, ПАИ

Начальник Новоржевского участка Порховского межрайонного отделения АО «Псковэнергоагент» Александр Кузнецов избран председателем Собрания Новоржевского района. Такое решение было принято на сессии районного парламента, «за» проголосовали все 12 депутатов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Кузнецов родился в Новоржеве. В 1998 году он окончил Великолукскую государственную сельскохозяйственную академию. Депутат, член партии «Единая Россия» с июня 2011 года, входит в состав регионального политсовета.

Ранее экс-председатель Собрания Новоржевского района Валентина Меркулова покинула свой пост с формулировкой «по собственному желанию». В период до избрания нового председателя районного парламента обязанности временно исполняла заместитель председателя Собрания Татьяна Николаева.