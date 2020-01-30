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Общество

Почти 300 обращений поступило к псковскому детскому омбудсмену в 2019 году

За 2019 год к уполномоченному по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой от граждан поступило почти 300 обращений. Это существенно больше, чем в 2018 году. Об этом детский омбудсмен доложила во время встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

По словам детского омбудсмена, в большинстве случаев жители Псковской области обращаются с актуальными для них вопросами системы образования, обеспечения безопасности несовершеннолетних, а также с просьбами подключиться к урегулированию отношений из сферы семейного права. «Все были услышаны. Для каждого проведены консультации, к решению вопросов подключены компетентные органы», - заметила Наталия Соколова.

В ходе встречи стороны также обсудили реализацию новых мер социальной поддержки по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию и наметили перспективные направления для дальнейшей совместной работы.

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