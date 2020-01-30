Михаил Ведерников обсудил с детским омбудсменом реализацию новых мер соцподдержки по итогам послания президента

14:15, 30 января 2020, ПАИ

Реализацию новых мер социальной поддержки по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с уполномоченным по правам ребенка в регионе Наталией Соколовой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В частности, Наталия Соколова доложила, что в регионе увеличилось количество обращений от граждан с вопросами по предоставлению и оформлению мер соцподдержки. В связи с этим детский омбудсмен выступила с предложением усилить информирование населения.

Михаил Ведерников заметил, что в этом направлении работа уже ведется. Будут разработаны информационные брошюры для всех категорий льготников и единые памятки, раскрывающие особенности предоставления новых мер поддержки.

Стороны уделили внимание и вопросам профилактики. В этой части детский омбудсмен рассказала о разработанной межведомственной программе «Безопасность детей в современном мире», которая осуществляется совместно с органами системы профилактики.

Наталия Соколова также сообщила, что в прошлом году образован общественный детский совет, и представила губернатору памятки для школьников, которые разработаны совместно с детьми. На них размещены телефон доверия для ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также контакты полезных сообществ в социальных сетях. Омбудсмен рассказала и о том, что сейчас налажено сотрудничество с ПсковГУ в части проведения исследований по актуальным социальным и психолого-педагогическим темам.

Михаил Ведерников положительно оценил проделанную работу и отметил важную роль развития системы профилактики, предупреждения противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Он также выразил надежду на продолжение конструктивной совместной работы.