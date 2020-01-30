Юный композитор из Великих Лук признан победителем «Народного признания» в номинации «Талант»

20:06, 30 января 2020, ПАИ

Учащийся Детской школы искусств города Великие Луки, композитор Елисей Альт стал обладателем Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Талант». Он набрал 1 тыс. 491,56 балла: 857 голосов во втором туре на сайте ПАИ и 8 голосов экспертов.

Церемония вручения наград проходит 30 января в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Статуэтку и диплом победителя композитор получил из рук руководителя Псковской областной филармонии Елизаветы Барышниковой. «Поздравляю организаторов премии «Народное признание» с днём рождения. Уже десять лет вы выбирате и награждаете самых достойных! Отрадно, что в Псковской области столько талантов. Как раз в них всегда нуждается областная филармония. Ну, а победителем в номинации становится Елисей с очень музыкальной фамилией Альт. Мы приглашем тебя на концерт 21 февраля. Надеюсь, ты любишь Рахманинова. В этот день его произведения прозвучат именно для тебя», - сказала Елизавета Барышникова.

В ответном слове Елисей поблагодарил всех, кто за него голосовал. «Я стану композитором!» - добавил великолучанин.

В финал в номинации «Талант» также вышли детский хоровой коллектив «Ступени» из Опочке, набравший 1 тыс. 418,28 балла (1 тыс. 101 голос на сайте ПАИ и поддержка четырёх экспертов), и певица из Печор Марина Травкина, «заработавшая» 686 голосов во втором туре.

Номинация «Талант» была одной из самых многочисленных – 19 заявок. Во всех 12-и номинациях на награду по итогам 2019 года претендовали 120 кандидатов.