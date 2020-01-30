Лига дворового футбола завоевала статуэтку «Народного признания» в номинации «Команда 2018»

20:14, 30 января 2020, ПАИ

Проект «Лига дворового футбола» выиграл Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Команда 2018». Приз победителю вручила глава Пыталовского района Вера Кондратьева, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с церемонии награждения, которая проходит в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 30 января.

Вера Кондратьева поздравила автора проекта Андрея Бегмурадова. Она сказала, что сама присоединилась к огромной «Команде 2018» в качестве руководителя муниципального образования в 2018 году. Вера Кондратьева пожелала победителям, чтобы слово «команда» сопровождало их в течение всей жизни, а коллектив был крепким и слаженным.

«Неожиданно и очень приятно получать премию, - отметил Андрей Бегмурадов. - Было нелегко, особенно начинать. Благодаря слаженным действиям команды проекта, поддержке неравнодушных людей, проектного офиса «Команда 2018», администраций муниципалитетов, администрации области и губернатора Михаила Ведерникова, мы на сегодняшний день имеем очень хороший проект, который пропагандирует здоровый образ жизни среди подростков и молодежи, популяризирует футбол и помогает в развитии личности. Дети - наше будущее!».

За Лигу дворового футбола на сайте ПАИ проголосовали 587 человек, также проект поддержали 5 экспертов, что принесло победителю в сумме 781,25 балла.

В тройку лидеров также вошли проект по сохранению 300-летнего памятника деревянного зодчества «Стрелецкий домик» в Печорах (488 голосов на сайте ПАИ) и проект «Интерактивная карта доступности Псковской области» (220 голосов на сайте ПАИ и 6 голосов жюри, в сумме – 453,1).

Номинация «Команда 2018» появилась у «Народного признания» в 2018 году. В этот раз в неё были поданы 8 заявок.

Всего же на награду претендовали 120 кандидатов, а за предыдущие 9 лет существования премии – более тысячи.