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Общество

Трансляцию детского фестиваля «Пашуля» организуют для жителей Псковской области

Трансляцию межрайонного детского конкурса-фестиваля малых театральных форм «Пашуля» детской школы искусств Новосокольников, победителя в номинации «Событие» первой общественной премии Псковской области «Народное признание -2019» организуют для жителей Псковской области. Об этом было объявлено на церемонии премии «Народное признание -2019» 30 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Организаторы фестиваля «Пашуля» озвучили просьбу установки оборудования для трансляции фестиваля из зала в фойе, чтобы его смогли посмотреть больше зрителей. По их словам, зал в Новосокольниках, где проводится фестиваль, вмещает 80 человек.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова отметила, что окажет содействие в этом вопросе. Так же, представитель Ростелекома пообещал, что после установки дополнительного оборудования фестиваль смогут увидеть не только в Новосокольниках, но и в Пскове. 

Межрайонный детский конкурс-фестиваль малых театральных форм «Пашуля» создан в память о сыне преподавателя театрального отделения Павла Андреева. Фестиваль проводится с 2014 года и собирает творческие коллективы из разных уголков Псковской области. В 2020 году фестиваль пройдет в апреле.

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