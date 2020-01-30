Главным событием 2019 года признали театральный фестиваль «Пашуля» в Новосокольниках

19:08, 30 января 2020, ПАИ

В номинации «Событие» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2019» читатели ПАИ отдали победу Межрайонному детскому конкурсу-фестивалю малых театральных форм «Пашуля» в Новосокольниках. Награду создателям главного события прошлого года вручили первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова и представитель компании Ростелеком Андрей Иваненков, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с церемонии награждения, которая проходит в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 30 января.

«Премия «Народное признание» - удивительный момент, когда мы можем вспомнить всё самое лучшее, что произошло в течение целого года. Позвольте приветствовать всех собравшихся от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и пожелать вам всего самого доброго», - обратилась к зрителям Вера Емельянова. Затем вице-губернатор вскрыла конверт с именем победителя номинации.

Организатор фестиваля «Пашуля» поблагодарила всех голосовавших за народное признание театрального фестиваля. «Он посвящен памяти моего сына, которого не стало семь лет назад, -отметила организатор. - Чтобы сохранить его память, мы делаем этот фестиваль, на который собираются неравнодушные люди. Они занимаются с детьми с театром, а дети растут на нашем фестивале. С каждым годом на него собирается всё больше людей. Пока наш фестиваль межрайонный, но в этом году мы хотим, чтобы он получил статус международного. Мы бы хотели, чтобы наше областное начальство помогло нам с приобретением аппаратуры, которая позволит транслировать все происходящее в зале в фойе, потому что зал вмещает всего 80 человек. Ну, и, конечно ждем вас на наш фестиваль в конце апреля».

Вера Емельянова отметила, что нацпроект «Культура» дает региону большие возможности, поэтому обращение организаторов фестиваля обязательно будет принято во внимание.

«Думаю, мы вместе сможем вам помочь и организовать такую онлайн-трансляцию из Новосокольников», - добавил Андрей Иваненков.

Победитель набрал 723,92 балла – 650 голосов во втором туре на сайте ПАИ и получили поддержку двух экспертов.

В тройку лидеров также вошли 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове (275 голосов на сайте ПАИ и 9 голосов жюри, в сумме – 607,64 балла) и Восстановление кровли Гремячей башни после урагана (307 голосов на сайте ПАИ и один голос жюри, в сумме – 343,96 балла).

Всего за звание главного события 2019 года боролись 9 претендентов. В целом во всех 12-и номинациях «Народного признания – 2019» были выдвинуты 120 соискателей награды.