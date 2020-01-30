В Псковской области выстроен механизм прямой коммуникации власти и населения: Владимир Путин поручил тиражировать эту практику по всей стране

23:14, 30 января 2020, ПАИ

30 января президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по развитию местного самоуправления заявил о необходимости прямой коммуникации власти и граждан, в том числе и через интернет. Данный механизм уже выстроен в некоторых регионах и помогает лучше слышать проблемы жителей и оперативно их решать. Владимир Путин отметил, что эта практика будет тиражирована по всей стране. Псковское агентство информации решило ознакомить жителей Псковской области с тем, как реализуется внедрение подобных новых цифровых технологий в Псковской области, и, в частности, работает система мониторинга «Инцидент».

В настоящий момент в Псковской области наблюдается положительная тенденция работы в социальных сетях. Все чаще местные власти оперативно отвечают на вопросы и жалобы псковичей.

Благодаря внедрению новых цифровых технологий региональная власть получила возможность эффективнее исполнять свои обязанности по отношению к гражданам. Полтора года назад в Псковской области была внедрена специальная программа «Инцидент-менеджмент», которая ведет поиск обращений от граждан по ключевым словам. Она позволила региональным властям оперативно находить проблемные вопросы в социальных сетях, чтобы в дальнейшем также быстро их решить.

Вопросы решаются разные. Только за первые две недели текущего года отработаны более трехсот обращений граждан в социальных сетях. Основные вопросы связаны с дорогами, благоустройством и ЖКХ, общественным транспортом и здравоохранением. Среднее время ожидания ответа не превышало четырех часов.

По данным же за сентябрь-декабрь 2019 года, больше всего вопросов от жителей Псковской области в социальных сетях было связано с дорогами, на втором месте — благоустройство, на третьем — вопросы ЖКХ. Решение большинства этих вопросов – обязанность именно муниципальных властей, которые не всегда с этим справляются без помощи региональных властей. Но благодаря новым технологиям региональные власти могут в кратчайшие сроки получить список проблем, волнующих граждан от «первого лица» и принять непосредственное участие в их решении.

По данным статистики, большинство вопросов приходит из социальной сети «ВКонтакте» – более двух тысяч обращений. На втором месте Instagram-аккаунт губернатора Михаила Ведерникова, что связано с активной позицией главы региона по работе с обращениями граждан.

Фактически программа «Инцидент-менеджмент» позволяет не дожидаться поступления формальных жалоб в стандартных и всем известных формах, а замечать их мгновенно и решать проблемы более оперативно. Тем самым, региональные власти могут работать на упреждение. К тому же быстрый отклик, а в дальнейшем оперативное решение проблем граждан, повышает доверие псковичей к властям.

По сути, благодаря новым технологиям псковичи не выискивают ответственных, не стоят в очередях приёмных различных ведомств, а обращаются в такое цифровое «единое окно» для решения самых злободневных вопросов, тех, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни.

Кроме того, «Инцидент-менеджмент» позволяет вести статистику обращений, а главное оценивать качество отработки обращений. С помощью программы можно увидеть, насколько жители региона довольны решением своих вопросов.

Использование таких технологий упрощает взаимодействие граждан с властью, а увеличение скорости решения проблем местных жителей становится проявлением уважения к псковичам, что говорит только об одном – эффективность работы возрастает, что даёт возможность лучше решать не только поставленные президентом задачи, но и обыденные жизненные вопросы в регионе.

Такого уважения достойны жители не только регионов, которые уже продвинулись в создании цифровых платформ, сервисов обратной связи. Такого уважения достойны жители всей страны. В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин сказал о том, что люди «лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они живут, работают, – в городах, районах, сёлах, по всей стране». Сегодня этой работе придан новый импульс.

Тем более, что по инициативе президента, Россия станет первой страной в мире, где доступ к общественно значимым интернет-ресурсам станет бесплатным.