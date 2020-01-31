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Общество

Документы о деталях проведения Ялтинской конференции рассекретило Минобороны

Уникальные документы и фотоматериалы об организации Ялтинской конференции рассекретило министерство обороны России в преддверии 75-летия встречи лидеров союзных государств. Советская контрразведка имела данные о каждом шаге немецких войск. Задача стояла — не подпустить врага к Ливадийскому дворцу, где и проходила встреча, сообщает газета «Известия».

Из материалов следует, что была угроза авианалетов, для прикрытия береговой линии директивой было предписано установить дальний морской дозор в составе двух подлодок. Генерал КГБ в отставке Борис Курдюмов уточнил, что были получены разведданные об особой активности немецкой агентуры накануне проведения конференции в Ялте. Организаторы продумывали мельчайшие детали, чтобы избежать инцидентов.

Среди рассекреченных — планы охраны и обороны места встречи, информация о том. Как пребывали иностранные делегации.

В Псковской области осенью 2019 года ФСБ рассекретило некоторые документы о периоде Великой Отечественной войны. 

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