Цена на шенгенские визы останется прежней для россиян

09:43, 31 января 2020, ПАИ

Стоимость шенгенской визы для жителей России не изменится после введения новых правил, вступающих в силу со 2 февраля, пишет газета «Известия».

Отмечается, что консульский сбор увеличится в большинстве стран, а в России – нет. Для россиян цена останется прежней – 35 евро. Это связано с тем, что такая сумма прописана в договоре между Россией и Евросоюзом об упрощении выдачи виз от 2006 года.

По новым правилам получения шенгенской визы россияне смогут подать документы за полгода до выезда, что позволит избежать задержек в периоды повышенного спроса.

Шенгенская виза дает право на въезд в 26 стран Европы, 22 из которых входят в Европейский союз. Количество заявителей, обращающихся за шенгенскими визами, непрерывно растет с каждым годом.