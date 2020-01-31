Обладателей земельных участков в Пскове обязали бороться с борщевиком

12:41, 31 января 2020, ПАИ

Администрация Пскова обязала обладателей земельных участков бороться с борщевиком. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, публичные слушания, в ходе которых внесли соответствующие изменения в Правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова, состоялись 30 января.

Начальник управления по градостроительной деятельности администрации Пскова Светлана Макарова рассказала, что правила привели в соответствие с действующим законодательством. Так, в раздел I на основании требований прокуратуры вводится понятие дворовая территория, что соответствует жилищному кодексу. Также из правил исключили организацию уборки территорий (поскольку все основные положения учтены в новом III разделе) и раздел IV, регламентирующий оборот отходов.

III раздел «Общие требования к содержанию объектов благоустройства и уборке территорий города Пскова» полностью привели в соответствие с методическими рекомендациями Минстроя. В новой редакции изложили перечень земляных работ на территории Пскова — уточняется перечень документов, которые нужно представить на получение производства работ. А в разделе «Озеленение на территории Пскова» уточнили понятия озелененных территорий ограниченного пользования.

По словам Светланы Макаровой в правила введут основные понятия, виды работ, требования к размещению дополнительного оборудования, к текущему содержанию фасадов, а также правила разграничения, размещения вывесок, требования к информационным конструкциям, чтобы не портить внешний вид города.

Кроме этого, установлен срок для исполнения перечисленных требований - год со дня вступления в силу новой редакции правил.

В совещании приняли участие заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов, заместитель главы городской администрации Валентина Зубова, представители управления городского хозяйства и управления по градостроительной деятельности администрации города, депутаты Псковской городской Думы и общественники.

Жительница Пскова обращала внимание городской администрации на то, что «хочется видеть нормальную цивилизацию, а не каменный век». В частности, она указывала на отсутствие дорог, парковочных мест и освещения у здания женской консультации и перинатального центра.