Тариф на транзит российской нефти повысила Белоруссия

13:51, 31 января 2020, ПАИ

На 6,6% вырастит тариф на транзит на транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам в Белоруссии с 1 февраля. Об этом говорится на сайте министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии.

Отмечается, что размер повышения тарифов определен в соответствии с требованиями методики как среднегодовой индекс потребительских цен, установленный параметрами прогноза социально-экономического развития России на 2020 год в размере 3,6%, увеличенный на 3 процентных пункта.

В январе Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов.