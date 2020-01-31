0
14:05
В Пскове пересмотрят организацию выездов из дворов в рамках реконструкции Рижского проспекта
12:41
Обладателей земельных участков в Пскове обязали бороться с борщевиком
11:51
Более 110 избирательных кампаний пройдут в Псковской области в 2020 году
10:35
Народное признание: гости праздника (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10:24
Пернатый охотник: Беркута с добычей сняли в Полистовском заповеднике
09:41
Народное признание: церемония награждения (часть 2) (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23:45
Псковская область заняла первое место в России по приросту урожайности зерновых и зернобобовых культур
Еще новости
Общество

Тариф на транзит российской нефти повысила Белоруссия

На 6,6% вырастит тариф на транзит на транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам в Белоруссии с 1 февраля. Об этом говорится на сайте министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии.

Отмечается, что размер повышения тарифов определен в соответствии с требованиями методики как среднегодовой индекс потребительских цен, установленный параметрами прогноза социально-экономического развития России на 2020 год в размере 3,6%, увеличенный на 3 процентных пункта.

В январе Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

В Пскове пересмотрят организацию выездов из дворов в рамках реконструкции Рижского проспекта
31 января 2020
В Пскове пересмотрят организацию выездов из дворов в рамках реконструкции Рижского проспекта
Обладателей земельных участков в Пскове обязали бороться с борщевиком
31 января 2020
Обладателей земельных участков в Пскове обязали бороться с борщевиком
Более 110 избирательных кампаний пройдут в Псковской области в 2020 году
31 января 2020
Более 110 избирательных кампаний пройдут в Псковской области в 2020 году
Народное признание: гости праздника (ФОТОРЕПОРТАЖ)
31 января 2020
Народное признание: гости праздника (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Пернатый охотник: Беркута с добычей сняли в Полистовском заповеднике
31 января 2020
Пернатый охотник: Беркута с добычей сняли в Полистовском заповеднике
Народное признание: церемония награждения (часть 2) (ФОТОРЕПОРТАЖ)
31 января 2020
Народное признание: церемония награждения (часть 2) (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Псковская область заняла первое место в России по приросту урожайности зерновых и зернобобовых культур
30 января 2020
Псковская область заняла первое место в России по приросту урожайности зерновых и зернобобовых культур
Создатель «Дома белого аиста» победила в номинации «Призвание» премии «Народное признание - 2019»
30 января 2020
Создатель «Дома белого аиста» победила в номинации «Призвание» премии «Народное признание - 2019»

Идет загрузка...